Blick auf ein Kohlekraftwerk. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Nach der Europawahl hat die Nachwuchsorganisation der AfD in Berlin die Partei zu einem Kurswechsel in der Klimapolitik aufgerufen. Das Thema Klimawandel und Umweltschutz bewege "mehr Menschen, als wir dachten", heißt es in einem offenen Brief der Jungen Alternative (JA) Berlin an die AfD-Vorstände in Bund und Ländern.



In diesem Brief wird auch dazu aufgerufen, "von der schwer nachvollziehbaren Aussage Abstand zu nehmen, der Mensch würde das Klima nicht beeinflussen".