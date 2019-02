Am Mittwoch deutete sich erste Bewegung auf diplomatischem Parkett an: Die USA räumten ein, dass sie zur von ihr als illegitim betrachteten Regierung von Nicolas Maduro weiterhin diplomatische Kanäle unterhalten. Washington will den Gesprächsfanden mit Caracas nicht abreißen lassen. Maduro hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angekündigt, für einen Dialog zum Wohl Venezuelas mit offener Agenda zur Verfügung zu stehen und die Parlamentswahlen vorziehen lassen zu wollen. Damit würde er allerdings an der Macht bleiben. Die Opposition fordert jedoch generelle Neuwahlen unter unabhängiger internationaler Beobachtung. Bundesaußenminister Heiko Maas twitterte: "Maduro muss in Venezuela rasch freie und faire Neuwahlen einleiten. Tut er das nicht - und große Skepsis ist hier angebracht - dann wird es in Einklang mit Art. 233 der venezolanischen Verfassung an Juan Guaido sein, das Land zu Neuwahlen zu führen."