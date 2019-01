Ein Mann geht an der Küste von Thessaloniki spazieren.

Quelle: Giannis Papanikos/ZUMA Wire/dpa

Starke Schneefälle haben in der Nacht zum Samstag weite Teile Nord- und Mittelgriechenlands in eine Winterlandschaft verwandelt. Das führte zu erheblichen Verkehrsproblemen. Im Flughafen von Thessaloniki harrten Hunderte Menschen die Nacht über aus, weil viele Flüge ausgefallen waren.



Viele Landstraßen in Mittel- und Nordgriechenland waren nur mit Schneeketten zu befahren. In einigen Regionen fiel der Strom aus, wie das Staatsradio berichtete. Auch in den nächsten Tagen soll es schneien.