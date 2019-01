Von Anne-Elisabeth Falkevik Hagen fehlt seit Oktober jede Spur.

Die Frau eines der reichsten Männer Norwegens ist mutmaßlich entführt worden. Die 68-Jährige sei am 31. Oktober aus dem Familienhaus in der Nähe von Oslo verschwunden, sagte ein Polizeisprecher. Seitdem gebe es kein Lebenszeichen von Anne-Elisabeth Falkevik-Hagen, aber auch kein Anzeichen dafür, dass sie tot sei.



Die Polizei habe den Fall von Anfang an als Freiheitsberaubung betrachtet. Es sei Lösegeld in einer Kryptowährung gefordert worden. Verdächtige gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.