Erneut Schiff mit Leichen vor Japan. Quelle: Uncredited/Kyodo News/dpa

An der Küste von Japan ist erneut ein Geisterschiff mit Toten entdeckt worden, die vermutlich aus Nordkorea stammen. Wie die japanische Küstenwache in der Provinz Aomori mitteilt, befanden sich auf dem Schiff vier zum Teil skelettierte Leichen.



Das gekenterte Holzboot war auf dem Meer entdeckt und in einen Hafen gezogen worden. Seit Jahren werden an der Küste immer wieder Fischerboote, teils mit Leichen, an Land gezogen. Die sogenannten Geisterschiffe stammen wahrscheinlich aus Nordkorea.