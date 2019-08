Die syrische Provinz Idlib nach einem Luftangriff. Archivbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Bodentruppen der syrischen Regierung sind in der Provinz Idlib in eine der größten von Rebellen gehaltenen Städte eingedrungen. Nach Luftangriffen und Beschuss seien Regierungskräfte mit Hilfe von russischen Verbündeten in Stadtteile von Chan Scheichun eingezogen, als sich die Rebellen zurückgezogen hätten. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



US-Außenamtssprecherin Morgan Ortagus twitterte: "Das Assad-Regime und seine Verbündeten müssen zum Waffenstillstand in Idlib zurückkehren."