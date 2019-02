Auf der Autobahn galt ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern.

Mehr als 120 Kilometer pro Stunde zu schnell ist ein Deutscher in der Schweiz mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle geraten. Der 34-Jährige raste laut Polizei auf der A7 bei Frauenfeld mit Tempo 249. Das Tempolimit lag bei 120.



Rasen ist in der Schweiz eine Straftat. Nach Artikel 90 des Straßenverkehrsgesetzes drohen bei einer derartigen Überschreitung ein bis vier Jahre Haft. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste seinen Führerschein abgeben.