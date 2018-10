Der verunglückte deutsche Reisebus. Quelle: Gabriele Putzu/TI-PRESS/dpa

Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus der Region Köln sind am Sonntag in der Schweiz 13 Menschen verletzt worden, davon drei schwer. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei. Alle seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord des Busses waren nach seinen Angaben 25 Menschen.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten. Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 2 Richtung Süden bei Sigirino.