Die Zypern-Verhandlungen sind wegen Uneinigkeit in der Frage der Stationierung türkischer Truppen ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Leider sei eine Einigung nicht möglich gewesen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am frühen Freitagmorgen im schweizerischen Crans-Montana. Guterres schloß die Tür für eine Wiedervereinigung in Zypern jedoch nicht ganz: Die Gespräche seien zwar beendet, dies hieße aber nicht, dass es nicht weitere Initiativen geben könnte, um das Problem in Zypern zu lösen.