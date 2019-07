Das ausgetrockenete Flussbett der Donau. Symbolbild

Quelle: Armin Weigel/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat den neuen deutschen Hitzerekord von 40,5 Grad in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen offiziell anerkannt. Damit ist die bisherige Höchstmarke von 40,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen überboten.



Der neue Rekord könnte aber nur kurze Zeit Bestand haben: Die DWD-Experten gehen von weiter steigenden Temperaturen aus. "Es wird noch heißer", kündigte ein DWD-Sprecher an. In einigen Orten in NRW könne in den nächsten Tagen der Rekord erneut gebrochen werden.