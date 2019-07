Die Briten wollen die Handelsschifffahrt mit US-Hilfe sichern.

Quelle: Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency/AP/dpa

Großbritannien sucht bei seiner geplanten Mission zur Sicherung der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus die Unterstützung der USA. Ein europäisch geführter Ansatz unterstützt von den USA sei der beste Weg, teilte das britische Außenministerium mit.



So wolle man die Sicherheit von Schiffen in der Golfregion gewährleisten. Wie das konkret aussehen soll, ist völlig unklar. Die Optionen reichen von einem Beobachtungseinsatz bis hin zur Eskorte von Öltankern durch Kriegsschiffe.