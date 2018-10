Patrick K. drohen bis zu 20 Jahre Haft. Quelle: Marijan Murat/dpa

Der in der Türkei seit März inhaftierte Patrick K. (29) aus Gießen muss weiter in U-Haft bleiben. Das haben die Richter beim Prozessauftakt in der südosttürkischen Stadt Sirnak entschieden, sagte sein Anwalt Hüseyin Bilgi.



Der junge Mann war laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der in Syrien aktiven Kurdenmiliz YPG vor. Laut seiner Familie war K. zum Wandern in der Türkei.