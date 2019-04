heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die Produktion von Autos und Kraftwagenteilen in Deutschland ist in der zweiten Jahreshälfte 2018 deutlich zurückgegangen. Das Statistische Bundesamt registrierte im Vergleich zum ersten Halbjahr einen Rückgang um 7,1 Prozent, wie die Behörde berichtete. In den Werten sind kalender- und Saisoneffekte bereits berücksichtigt.



Im gleichen Zeitraum sank die Produktion im gesamten Verarbeitenden Gewerbe um 2,0 Prozent. Ohne den Automobilsektor war es nur ein Rückgang um 0,9 Prozent.