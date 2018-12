Viele Bürger wollen keine Böller in den Innenstädten.

Eine Mehrheit der Bürger wünscht sich einer Umfrage zufolge Feuerwerksverbote in den Innenstädten. Fast 60 Prozent von mehr als 5.000 Befragten sprachen sich für einen Böller-Bann aus. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe.



Auf die Frage "Sollte das Zünden von Feuerwerk Ihrer Meinung nach an Silvester in deutschen Innenstädten verboten werden?" antworteten 41 Prozent mit "Ja, auf jeden Fall". Weitere 18,6 Prozent sagten dazu "eher ja".