Eine Luftmessstation in München.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die Belastung der Stadtluft durch Diesel-Abgase geht weiter zurück. Einer Auswertung des Umweltbundesamts zufolge wurde der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) im vergangenen Jahr an einer von fünf verkehrsnahen Messstationen überschritten. 2018 war der Anteil noch mehr als doppelt so hoch.



"Die Luftqualität in 2019 hat sich verbessert", sagte Umweltministerin Schulze (SPD). Allerdings wird der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft weiterhin in mindestens 19 deutschen Städten gerissen.