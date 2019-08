Eine Hyalomma-Zecke unter dem Mikroskop. Archiv

Quelle: Marco Drehmann/Universität Hohenheim/dpa

Erstmals soll in Deutschland ein Mensch durch den Stich einer tropischen Riesenzecke an Fleckfieber erkrankt sein. In der betreffenden Zecke sei der Erreger nachgewiesen worden, teilte die Uni Hohenheim in Stuttgart mit. Ein Pferdehalter aus dem Raum Siegen hatte sich im Juli durch eine Hyalomma-Zecke angesteckt. Er konnte erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden.



Fleckfieber führt beim Menschen zu Hautausschlag, dem Gefühl erhöhter Temperatur, zu Kopf- und Muskelschmerzen und extremen Gelenkschmerzen.