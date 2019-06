Ein ehemaliger IS-Kämpfer wurde in Italien festgenommen. Archiv.

Quelle: Uncredited/Amaq News Agency/AP/dpa

Die italienische Polizei hat einen früheren Kämpfer der Terrormiliz IS festgenommen, der sich in Deutschland radikalisiert hatte. Der 25-Jährige sei in Syrien gefasst und nach Italien ausgeflogen worden, berichten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos.



Der Mann soll mit 16 Jahren aus Italien nach Deutschland gezogen sein und sich hier radikalisiert haben. Von 2013 an hat er laut Polizei in Syrien für den IS gekämpft, bis er sich im August 2018 ergeben habe.