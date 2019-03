Ein Graukranich im Stralsunder Tierpark. Symbolbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Der Graukranich breitet sich in Deutschland und den westlichen Nachbarländern weiter aus. Etwa 10.000 Brutpaare wurden zuletzt in Deutschland gezählt - etwa doppelt so viele wie vor 15 Jahren. Den Vögeln komme zugute, dass sie ihre Lebensweise den landschaftlichen Strukturen anpassten.



Viele Kraniche überwinterten bei milderen Wintern zudem immer weiter nördlich und sparten so Kräfte, hieß es von der AG Kranichschutz. Etwa die Hälfte der Kranichpaare sind in Mecklenburg-Vorpommern heimisch.