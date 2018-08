Polizei fasst Mafia-Boss in Süditalien. Quelle: Sönke Möhl/dpa-tmn/dpa

Die italienische Polizei hat einen Mafia-Boss gefasst, der zeitweise in Deutschland untergetaucht war. Das Mitglied der kalabrischen 'Ndrangheta sei drei Jahre lang auf der Flucht gewesen, teilten die Beamten mit.



Der 28-jährige Luigi Abbruzzese sei in einem Wohnhaus in Kalabrien aufgegriffen worden. Bei der Festnahme hätten die Beamten zwei Schusswaffen und gefälschte Papiere gefunden, sagte die Polizei. Der Mafia-Boss war wegen Drogendelikten zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden.