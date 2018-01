Was allerdings ebenso wieder passiert: dass sich nun in den anderen Fraktionen Widerstand formiert. Am Dienstag bekam die AfD die drei Ausschüsse zugesprochen. Noch am selben Tag erklärte die Linke-Haushaltspolitikerin Gesine Lötzsch im ZDF, ihre Partei werde Peter Boehringer, den AfD-Kandidaten für den Haushaltsausschuss, nicht unterstützen. Am Tag danach sortieren sich nun auch Union und SPD neu. Ob Peter Boehringer nächste Woche wirklich die Zustimmung des Ausschusses erhält? Dafür will derzeit keiner öffentlich die Hand ins Feuer legen.