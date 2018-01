Das Unkrasutgift Glyphosat bleibt weiter umstritten. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Nutzung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat in Deutschland soll aus Sicht von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) noch in dieser Legislaturperiode enden. "Grundsätzlich muss dieser systematische und schrittweise Ausstieg in dieser Legislaturperiode vollendet sein", sagte sie zum Auftakt eines Agrarkongresses.



Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) betonte am Rande des Kongresses in Berlin, der Ausstieg in der Landwirtschaft solle im Rahmen einer Ackerbaustrategie ablaufen.