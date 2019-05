Laschet rechnet nicht mit Einführung einer CO2-Steuer. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet nicht mit einer CO2-Steuer zum Klimaschutz noch in dieser Legislaturperiode. Dies sagte der stellvertretende CDU-Bundeschef vor Sitzungen der Parteispitze in Berlin.



Zwar brauche es marktwirtschaftliche Lösungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Bisher gebe es aber kein ausgewogenes Modell. "Ob das in dieser Wahlperiode möglich sein wird, glaube ich nicht", da es an anderer Seite Steuerentlastungen geben müsse, sagte er.