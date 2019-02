Teilnehmer einer Demonstration des Bündnisses "Dresden nazifrei".

Quelle: Str./dpa

Mehrere hundert Menschen haben sich in der Dresdner Innenstadt gegen einen Aufmarsch von Neonazis formiert. Die Rechtsextremen hatten für den Abend - wie jedes Jahr - einen sogenannten Trauermarsch in Erinnerung an die Zerstörung der Elbestadt im Februar 1945 durch alliierte Bomber angemeldet.



Das Bündnis "Dresden nazifrei" rief dazu auf, "Gesicht zu zeigen". Angesichts des Konfliktpotenzials ließ die Polizei einen Hubschrauber kreisen, um die Versammlungen aus der Luft zu überwachen.