Kokain aus einem Kokainfund. Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

US-Zöllner haben in einem Boot vor Puerto Rico fast 2.000 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen hätten einen geschätzten Wert von 47,5 Millionen US-Dollar (rund 42,7 Millionen Euro), teilte die US-Zoll- und Grenzpolizei mit. Das Motorboot war vor Guayama abgefangen worden. Die zwei Männer an Bord wurden festgenommen.



Auch in Griechenland gab es einen großen Kokain-Fund. Bei einer Razzia in Athen wurden fast 900.000 Euro Bargeld und 104 Kilogramm Kokain im Wert von rund 5 Millionen Euro sichergestellt.