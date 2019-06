Ein Mann begutachtet eine Cannabis-Pflanze. Symbolbild

Quelle: Matt Masin/Orange County Register via ZUMA/dpa

Eine hohe Stromrechnung hat den Cannabis-Anbau zweier Gartenpächter in Thüringen verraten. Den Eigentümern der Gartenanlage war der hohe Stromverbrauch an der Parzelle aufgefallen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten entdeckten in der Laube spezielle Lampen für die Aufzucht von Pflanzen. Außerdem bemerkten sie den typischen Geruch von Marihuana.



Später fanden die Polizisten 13 Cannabis-Pflanzen auf dem Gartengrundstück. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Drogen.