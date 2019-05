Die im Erdloch feststeckende Ringelnatter.

Quelle: Feuerwehr Menden/dpa

Weil eine Schlange den Mund zu voll genommen hatte, hat die Feuerwehr das Tier im sauerländischen Menden aus einem Erdloch befreien müssen. Die Ringelnatter habe mit einer Kröte im Maul in einem Erdloch festgesteckt. "In dieser Lage ging es für das Reptil weder vor noch zurück", teilte die Feuerwehr mit.



"Behutsam" sei es gelungen, den Kiefer der Schlange "aus der Kröte zu lösen" und die Schlange so zu befreien. Der Kröte konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht mehr weiterhelfen.