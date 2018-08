US-Vizepräsident Mike Pence. Archivbild Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Antisemitismus und religiöse Intoleranz sind nach den Worten von US-Vizepräsident Mike Pence in Europa auf dem Vormarsch. Pence nannte auf einer Konferenz über religiöse Freiheit namentlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien.



70 Jahre nach dem Holocaust nähmen Angriffe auf Juden und selbst Holocaust-Überlebende auf alarmierende Weise zu, sagte Pence in Washington. Pence forderte, Akte von Gewalt, Hass und Antisemitismus müssten in Europa enden.