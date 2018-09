Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor Nationalismus. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Wenige Tage vor dem Mini-Asyl-Gipfel hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eindringlich vor Nationalismus und geschlossenen Grenzen in Europa gewarnt. "Sie machen die schlimmsten Provokationen", sagte der Staatschef, ohne Namen von Personen zu nennen.



Macron wandte sich in der Migrationsdebatte gleichzeitig gegen "Besserwisser", die meinten, man könne alle aufnehmen. "Schauen sie sich die französische Gesellschaft an mit ihren Rissen", sagte Macron in der Bretagne.