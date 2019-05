Polizei und Rettungskräfte sind am Unfallort.

Während sie auf einer Einfahrt mit Straßenkreide malte, ist eine Zehnjährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. In Lebensgefahr schwebte das Mädchen zwar nicht, erklärte die Polizei nach dem Unfall im nordrhein-westfälischen Everswinkel. Es musste aber per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.



Eine 37-jährige Mutter war mit ihrem Auto in die Einfahrt gebogen und hatte das Mädchen dabei angefahren. Mit im Wagen saßen ihre sechs, sieben und neun Jahre alten Kinder.