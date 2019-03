Am 15. März sollen die Proteste rund um den Globus stattfinden.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die Klimaproteste nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg sollen am 15. März in knapp 500 Städten stattfinden. An den Schulstreiks wollten sich Demonstranten in mindestens 490 Städten in 57 Ländern beteiligen, teilte das Netzwerk "Global Strike For Future" mit.



Demnach sind Klimaproteste auf allen bewohnten Kontinenten geplant, der westlichste in Honolulu auf Hawaii, der östlichste im neuseeländischen Palmerston North. In Deutschland sollen insgesamt 56 Städte dabei sein.