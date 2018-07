Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Mexiko. Quelle: Especial/NOTIMEX/dpa

Mindestens 19 Menschen sind bei einer Reihe von Explosionen in einer Feuerwerksfabrik in Mexiko ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Tultepec. Das teilte der Zivilschutz des Bundesstaats Mexico auf Twitter mit.



Das Gebiet um den Unglücksort gleicht einem Schlachtfeld, Schutt und Trümmerteile sind zu sehen. Nach Angaben der Einsatzkräfte geschah die erste Explosion am Morgen. Als die Helfer am Unglücksort eintrafen, kam es zu einer weiteren Explosion.