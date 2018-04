Eine entschärfte Weltkriegsbombe in Frankfurt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Zwei Weltkriegsbomben sind in der Nacht zum Donnerstag in Frankfurt am Main und Braunschweig entschärft worden. Die Weltkriegsbombe in der größten hessischen Stadt, deren Zünder zunächst nicht entfernt werden konnte, ist im zweiten Anlauf unschädlich gemacht worden.



In Braunschweig ging hingegen alles ganz schnell. Erst am Mittwoch war die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt worden. Tausende Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.