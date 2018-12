Die Proteste der "Gelbwesten" hatten sich am 17. November an Macrons Plan entzündet, die Steuern auf Diesel und Benzin anzuheben. In Paris kam es zu den schwersten Ausschreitungen seit Jahren. Vier Tote und Hunderte Verletzte gab es dort bei den Krawallen, das Zentrum der Hauptstadt ist von ausgebrannten Autos und zersplitterten Fensterscheiben übersät.



Zwar beugte sich Macron nach drei Wochen dem Druck, doch wollen Protestler inzwischen mehr: Viele Arbeiter in Frankreich sind aufgebracht über niedrige Löhne, hohe Steuern und hohe Arbeitslosigkeit.



Am Dienstag hatte sich die Regierung zunächst zu einer Aussetzung der Spritsteueranhebung für sechs Monate bereit. Doch ließen sich die Protestler nicht beruhigen. Vielmehr schlossen sich ihnen weitere Gruppen an, die auf Zugeständnisse bei eigenen Anliegen hoffen. Am Mittwoch kündigten auch Gewerkschaften und ein Bauernverband an, mitmischen zu wollen. Der Schülerverband FIDL rief zu "massiven" Protesten am Donnerstag auf.