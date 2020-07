Eisbärin Flocke lebte lange im Nürnberger Zoo. Archivbild

Großer Wurf für Eisbärin Flocke: Der ehemalige Star des Nürnberger Tiergartens hat in einem südfranzösischen Zoo Drillingsnachwuchs bekommen. Die Eisbärenbabys kamen zwischen Weihnachten und Neujahr zur Welt und "machen sich großartig", erklärte das "Marineland" in Antibes an der Cote d'Azur.



Wegen der hohen Sterblichkeitsrate von Eisbär-Jungen wurde das Ereignis laut Zoodirektor Pascal Picot erst jetzt bekannt gegeben. Flocke kümmere sich laut Picot selbst um ihren Nachwuchs und stille die Bärenjungen selbst.