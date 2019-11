Protest gegen Islamfeindlichkeit in Frankreich.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Mehrere Tausend Menschen haben in Paris an einer umstrittenen Demonstration gegen Islamfeindlichkeit teilgenommen. Auf Spruchbändern stand "Stoppt die Islamophobie". Auch in Marseille demonstrierten mehrere Hundert Personen.



Der Aufruf zu der Demonstration war am 1. November in der linksgerichteten Tageszeitung "Liberation" erfolgt, vier Tage nach dem Anschlag auf eine Moschee im südwestfranzösischen Bayonne und inmitten einer neuen Debatte über das muslimische Kopftuch und die Trennung von Kirche und Staat.