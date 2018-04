Autobauer Audi will seinen Absatz in China verdoppeln. Quelle: Uli Deck/dpa

Audi hat sich auf dem größten Automarkt der Welt ambitionierte Ziele gesetzt. In den nächsten fünf bis sechs Jahren wollen die Ingolstädter ihren Absatz in China auf etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge verdoppeln, wie Audi-Chef Rupert Stadler auf der Pekinger Automesse ankündigte.



Während das Geschäft mit kompakten SUV-Geländewagen weiter stark wachse, nehme auch die Bedeutung von E-Autos rasant zu. Bis 2025 plane Audi rund 30 Prozent seiner Autos in China mit elektrischem Antrieb zu verkaufen.