Proteste gegen Merkel in Athen. Archivbild

Quelle: Hannibal Hanschke/dpa

Anlässlich des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag in Athen haben verschiedene griechische Parteien und Organisationen Proteste angekündigt. Die Polizei wird mit mehr als 2.000 Kräften im Einsatz sein, wie der griechische Fernsehsender Skai berichtete.



Die linke, eurokritische Partei "Laiki Enotita" erklärte Merkel zur unerwünschten Person. Sie stehe für die "wilde Sparpolitik" und die "monumentale Zerstörung" Griechenlands, heißt es in einem Demonstrationsaufruf.