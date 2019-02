Der geschlossene Eingang des Honda-Werks in Swindon.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Der japanische Autobauer Honda schließt sein Werk in Großbritannien. Das gab der Konzern bekannt. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Die Fabrik mit 3.500 Beschäftigten soll die Arbeit im Jahr 2021 einstellen.



Der geplante EU-Austritt Großbritanniens sei nicht der Grund für die Entscheidung, hieß es. Das Werk im Süden Englands produziert jährlich 150.000 Autos, darunter das Modell Civic. Die Fabrik macht damit rund zehn Prozent der Autoproduktion Großbritanniens aus.