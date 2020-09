Mobilfunkmasten vor der St. Paul's Cathedral in London.

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa/Symbolbild

Der chinesische Telekomriese Huawei darf sich unter Einschränkungen am Ausbau der superschnellen 5G-Mobilfunknetze in Großbritannien beteiligen. Anbieter, die als risikobehaftet gelten, sollen lediglich von Kernbereichen des Netzes ausgeschlossen werden, teilte die Regierung nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit.



Damit wäre der Weg für die Verwendung von Huawei-Technik zumindest in Teilen der Infrastruktur frei. Das dürfte Ärger bei US-Präsident Trump auslösen, der Huawei Spionage vorwirft.