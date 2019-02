Jugendliche in Großbritannien demonstrieren für Klimaschutz.

Quelle: Nick Ansell/PA Wire/dpa

Tausende Schulkinder haben in Großbritannien für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert. Allein vor dem Parlament in London versammelten sich mehrere Tausend Kinder, die dafür den Unterricht sausen ließen. Auch in vielen anderen Städten kam es zu Schüler-Protesten.



Eine Regierungssprecherin warnte, Unterrichtszeit zu verpassen sei schädlich für den Bildungserfolg der Kinder. Seit Wochen demonstrieren international Schüler freitags für Klimaschutz, statt zur Schule zu gehen.