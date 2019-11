Suche nach Ursache von Grubenunglück in Teutschenthal. Archivbild

Nach der Verpuffung in der Grube Teutschenthal im sachsen-anhaltischen Saalekreis läuft die Ursachensuche weiter. Experten des Landesamts für Geologie und Bergwesen seien das Wochenende über vor Ort, sagte ein Sprecher des zuständigen Wirtschaftsministeriums.



"Der Betrieb in Teutschenthal kann erst weitergehen, wenn die Ursache für die Verpuffung gefunden ist." Nach einer ersten Einschätzung könnte sich in einem begrenzten Teil Wasserstoff angesammelt, und eine Zündquelle für die Verpuffung gesorgt haben.