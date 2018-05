Sicherlich freut sich der grüne Senator über seine mediale und politische Präsenz mit dem heiklen Diesel-Thema. Den neuen Mann im Amt des Ersten Bürgermeisters dürfte aber auch ein mulmiges Gefühl befallen haben. Jedenfalls hat sich Peter Tschentscher (SPD), der sich gerade aus dem Schatten seines Vorgängers Olaf Scholz herausarbeitet, auffallend zurückgehalten bei dem Thema. Offensichtlich scheint, dass auch der Neue den Grünen in der Hamburger Koalition das Thema nicht wegnehmen will.



Ob sich das allerdings auszahlen wird für die Regierenden an der Elbe, bleibt fraglich. Die Stimmen in der Opposition, jedenfalls bei CDU und FDP, brandmarken das Fahrverbot als reine Symbolpolitik. Und in der Tat ist zu befürchten, dass die Fahrverbote in den beiden Straßen nur dazu führen, dass die Stickoxid-Emissionen steigen - auf den benachbarten und demnächst intensiver genutzten Ausweichrouten. Viele Anwohner rund um die betroffenen Straßen fürchten sich nun vor dem, was womöglich auf sie zukommt. Und gespannt darf man auch darauf sein, wie die Polizei eigentlich die Fahrverbote kontrollieren will, wenn nur ein Blick in die Wagenpapiere zeigt, was tatsächlich Sache ist.