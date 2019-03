US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.



Angesichts der Fortschritte könnte es Ende März zu einem Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Mar-a-Lago in Florida kommen. Dort soll er mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung unterzeichnen.