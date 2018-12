Teilnehmer des Demonstrationszug des Bündnisses "#noNPOG".

Quelle: Clemens Heidrich/dpa

Mehr als Tausend Menschen haben in Hannover und Düsseldorf gegen Verschärfungen der jeweiligen Landespolizeigesetze demonstriert. In Düsseldorf gingen nach Polizeiangaben knapp 3.000 Menschen auf die Straße, in Hannover 1.800.



Mit den Gesetzesverschärfungen wollen die beiden Landesregierungen der Polizei mehr Befugnisse zur Terrorabwehr und gegen die Alltagskriminalität geben. Unter anderem geht es um den Einsatz elektronischer Fußfesseln und das Tragen sogenannter Bodycams.