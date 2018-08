Rettungskräfte am Unfallort. Quelle: Hans-Hubertus Braune/Osthessen-News/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Höhe des Kirchheimer Dreiecks sind zehn Menschen verletzt worden - darunter acht Minderjährige. Nach Angaben der Polizei geriet in Fahrtrichtung Süden ein Wohnmobiltransporter aus bisher unbekannter Ursache ins Schlingern und kollidierte seitlich mit einem Kleinbus.



Ein Schwerstverletzter sei im Fahrzeug eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Autobahn in Richtung Süden gesperrt.