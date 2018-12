Soldaten entfernen Trümmer aus einem beschädigten Haus in Carita.

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Mehr als 40.000 Menschen in Indonesiens sind vom Tsunami aus ihrem Zuhause vertrieben worden. Von dieser Zahl sei auszugehen, nachdem Retter allmählich in zuvor kaum erreichbare Gegenden auf Sumatra und Java vorgedrungen seien, hieß es von den Behörden.



Nach wie vor würden Einwohner aus dem Katastrophengebiet in Sicherheit gebrach. Die Behörden korrigierten die Zahl der Todesopfer leicht auf 426 herunter. Mehr als 7.200 Menschen seien verletzt worden, 23 Personen würden noch vermisst.