Ein Heiratsantrag in einer Einkaufspassage im Iran hat zur Festnahme des Paares geführt. Die Entscheidung sorgte für Aufsehen. Polizei und Justizbehörde kritisierten einen solchen Antrag in der Öffentlichkeit als "unmoralisch und unislamisch".



Traditionell werden Heiratsanträge von den Eltern des Mannes bei den Eltern der Frau gemacht, die dann die Entscheidung treffen. Seit Jahrzehnten wird der Brauch jedoch von jungen Paaren besonders in den Großstädten nicht mehr ernst genommen.