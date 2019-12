Luftwaffe nimmt mit Eurofightern an Flugübung teil. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die deutsche Luftwaffe nimmt mit sechs Eurofightern an der internationalen Übung "Blue Flag" teil, die in Israel begonnen hat. Mit den Luftwaffen Israels, der USA, Italiens und Griechenlands trainieren rund 130 deutsche Soldaten des Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen" in der Negev-Wüste.



Deutschland ist zum zweiten Mal seit 2017 an der Luftwaffenübung beteiligt. Die israelische Armee teilte mit, es handele sich um die erste internationale Übung mit Kampfjets der fünften Generation des Typs F-35 in Israel.