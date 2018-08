Proteste vor Besuch Orbans in Israel. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Schon vor dem Besuch des ungarischen rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Israel gibt es Proteste. Amnesty International forderte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem auf, einen dort geplanten Besuch Orbans abzusagen, wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte.



Orban besucht von Mittwoch bis Freitag Israel. Am Donnerstag steht die Besichtigung von Yad Vashem auf seinem Programm. Es seien Proteste in der Nähe genehmigt worden, sagte eine Amnesty-Sprecherin.