Nach einer Explosion im Rathaus ist der Bürgermeister einer Gemeinde bei Rom gestorben. Emanuele Crestini war bei der Gasexplosion vor knapp zwei Wochen als letzter in dem Gebäude in Rocca di Papa geblieben. Er hatte dabei geholfen, alle Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen.



In der Nacht zum Freitag erlag er seinen Verletzungen. Italien feierte ihn als Helden. Innenminister Matteo Salvini erklärte am Freitag, Crestini habe die goldene Medaille der Republik für seine Tapferkeit verdient.